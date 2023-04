ONE PIECE: quale sarà il destino di Monkey D. Garp?

Ci sono molti personaggi che rischiano di morire in ONE PIECE nel corso del 2023. Eiichiro Oda sta mettendo tutti i più forti l'uno contro l'altro, con questi che mettono in gioco tutto ciò che hanno per poter perseguire i propri obiettivi. C'è però chi sembra correre molti più rischi degli altri, almeno attualmente.

Infatti bisogna tener conto degli eventi che si sono sviluppati nel corso delle ultime settimane. Con il rapimento di Koby, alcuni componenti della marina hanno deciso di non rimanere a guardare, uno in particolare. La divisione SWORD si è mossa e con loro c'è anche il vice ammiraglio Monkey D. Garp, uno degli elementi più forti dell'organizzazione. Nonostante la sua età avanzata, è ancora un avversario temibile e per questo si è lanciato in un tentativo di salvataggio ad Hachinosu. Tutti adesso non vedono l'ora di uno scontro tra Garp e Barbanera.

Al momento però, Barbanera è impegnato in una lotta con Trafalgar Law, a meno che questa non sia stata espletata offscreen da Eiichiro Oda. L'imperatore comunque non è l'unico pericolo per Garp, dato che ad Hachinosu ci sono alcuni dei comandanti titanici, pirati temibilissimi e potenti. Considerato l'inizio della battaglia, in molti si chiedono: quale sarà il destino di Monkey D. Garp? Questo scenario infatti somiglia moltissimo a quello di Marineford, anche se a parti invertite, dove stavolta è la marina ad attaccare il covo dei pirati per salvare il pupillo di uno dei generali, e non il contrario.

Koby difficilmente farà la fine di Ace, tuttavia non si può dire lo stesso di Garp che, per far fuggire con successo il suo gruppo, potrebbe anche decidere di sacrificarsi, non magari senza togliere di mezzo uno dei comandanti titanici e aver dato un duro colpo alle ambizioni di Barbanera. Garp morirà come fece Barbabianca? Questo potrebbe creare un altro momento catartico per il protagonista di ONE PIECE e che potrebbe essere scoperto soltanto a giochi fatti.