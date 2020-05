ONE PIECE: il destino di Oden in una splendida ma inquietante illustrazione

L'epopea di ONE PIECE è caratterizzata da numerosi personaggi carismatici, alcuni dei quali estremamente importanti ai fini della narrazione. Nei primi mesi del 2020, Eiichiro Oda ha svelato il destino di Kozuki Oden, una personalità ambigua ma dal cuore nobile e puro, nonché uno dei pirati più temibili dell'intero immaginario.

Nel capitolo 971 di ONE PIECE, Oden e i suoi vassalli sono stati sottoposti a una tremenda pena da parte di Orochi e Kaido, ovvero una sanguinosa tortura nell'olio bollente. Tuttavia, l'ex comandante della seconda divisione della flotta di Barbabianca decise di risparmiare quella pena ai propri amici, portandoli sulle spalle per mezzo di un'enorme tavola. Per diverso tempo, infatti, l'uomo riuscì a resistere alla tortura e soltanto un colpo basso da parte di Kaido ne provocò, infine, la morte.

Ad ogni modo, un appassionato, un certo wafalo, ha provato a ritrarre il coraggio di Oden in una straordinaria illustrazione, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. L'inquietante tratto dell'artista è stato notevolmente apprezzato dalla community, a riprova delle quasi 8 mila manifestazioni positive allegate al post e ai centinaia di commenti entusiasti del risultato finale.

Ma a proposito di ONE PIECE, sapevate che Shuiesha ha distribuito gratuitamente l'intera saga di Skypeia su Manga Plus? E voi, invece, cosa ne pensate di questa illustrazione, vi piace? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro in fondo alla paigna.