One Piece: quale destino attende Garp dopo la battaglia su Hachinosu?

Da quando si è conclusa la battaglia tra Kuzan e Garp, sul leggendario Vice Ammiraglio è stato gettato un velo di riserbo. Del marine non si sa né quali siano le sue reali condizioni, né tanto meno quale destino gli riserverà il futuro di One Piece, soprattutto alla luce di alcuni fattori che rendono la questione ancora più incerta ed enigmatica.

L'ultima immagine che Eiichiro Oda ci ha restituito del nonno di Rufy non ci lascia di certo prefigurare un cammino edificante per l'iconico marine. D'altronde il trauma corporeo subito per mano del suo amato (ex) pupillo, ha aperto una ferita che va oltre la mera sconfitta, anche se l'assideramento a cui lo ha destinato Aokiji su Hachinosu potrebbe presagire in merito uno sviluppo davvero nefasto, soprattutto se legato a quella consuetudine del mondo di One Piece che vede i portatori della “D.” (come lo è, appunto, Garp) morire con il sorriso, proprio come quello che ha attraversato il volto dell'eroe nell'ultima tavola in cui abbiamo visto agire il personaggio.

Ora è difficile pensare che il cammino di Garp si sia concluso così anticipatamente, nonostante alcuni fattori rendano comunque credibile la possibile dipartita del marine su Hachinosu. D'altronde l'obiettivo che ha spinto l'eroe a recarsi sull'isola, cioè quello di salvare Coby dal giogo dei pirati di Barbanera, è stato, a tutti gli effetti, raggiunto con successo. Anzi, se non fosse stato per la necessità di assicurare la protezione del suo protetto e di quella dei restanti marine, è probabile che il Vice Ammiraglio non sarebbe neanche caduto sotto i colpi di Kuzan e dei membri del battaglione di Teach, soprattutto dopo aver esibito una mossa così devastante e incontrastabile come il Galaxy Impact (che non a caso abbiamo incluso nelle scene di Egghead che non vediamo l'ora di vedere nell'anime di One Piece).

Ma anche nel caso l'attacco di Kuzan lo avesse portato ad uno stato di assideramento temporaneo, senza quindi compromettere tutte le funzioni vitali del marine, per poter avanzare delle congetture – o dei voli di fantasia – sul destino di Garp occorre sottolineare sia il grado di importanza che un prigioniero di questo spessore (istituzionale, sociale e politico) ha agli occhi di Barbanera e delle istituzioni governative, sia la natura eminentemente diabolica di un personaggio come lo Yonko. Sappiamo, infatti, che l'Imperatore è arrivato a sequestrare Coby proprio per utilizzare il marine come pedina di scambio per i suoi obiettivi politici: ma come abbiamo visto nel nostro articolo sull'eventualità che nel futuro prossimo di One Piece Barbanera prenda parte all'incidente di Egghead, ora che il pirata ha sotto il suo controllo un personaggio come Garp, può arrivare a costringere il Governo Mondiale a cedere alle sue richieste, decretando così per il Vice Ammiraglio una possibilità di salvezza.

I problemi per Garp, però, sorgerebbero nel caso i Gorosei o Akainu scegliessero qui di rifiutare le proposte di Barbanera, un evento che potrebbe spingere il pirata ad uccidere il Vice Ammiraglio, soprattutto se consideriamo il grado di pericolosità che il nonno Rufy – l'unico insieme a Sengoku a possedere tra le fila della Marina tutte e tre le forme di Ambizione nonostante in One Piece l'Haki del Re Conquistatore sia raro nei marine – potrebbe rappresentare per il prosieguo dei piani di conquista dell'Imperatore. Da questa prospettiva, solo l'ipotetico intervento di Tsuru e dell'ex Grandammiraglio lascerebbe intendere un destino meno nefasto per un eroe, che a tutti gli effetti, promette ancora di giocare un ruolo importante nello sviluppo degli eventi futuri di One Piece.