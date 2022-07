ONE PIECE e Detective Conan, le copertine per la collaborazione: parlano i caporedattori

Mentre in rete impazzano gli spoiler di ONE PIECE 1054, ci sono altri eventi che la rivista Weekly Shonen Jump ha previsto per il suo manga dei record. Con l'inizio della fase finale del suo fumetto più famoso, infatti, il caporedattore Hiroyuki Nakano è riuscito a realizzare una collaborazione con un altro titolo eccellente.

Era stata infatti annunciata una collaborazione tra ONE PIECE e Detective Conan grazie a un'intervista congiunta tra Eiichiro Oda e Gosho Aoyama, i due mangaka. L'intervista sarebbe stata pubblicata su entrambe le riviste, Weekly Shonen Jump di Shueisha e Weekly Shonen Sunday di Shogakukan, e queste avrebbero mostrato un'illustrazione divisa in due parti. Ecco quindi l'illustrazione congiunta, con Rufy e Amuro da una parte, Conan e Zoro dall'altra.

Non solo: i due caporedattori Kazunori Oshima (Weekly Shonen Sunday) e Hiroyuki Nakano (Weekly Shonen Jump) hanno rilasciato le loro dichiarazioni su questo evento unico. Entrambi sono convinti che sia un'ottima collaborazione che porta insieme due manga che hanno scritto la storia del fumetto nipponico negli ultimi venti anni, con oltre 100 volumi pubblicati per entrambi. Il crossover di copertina è stato quindi positivo per entrambe le redazioni, e non si può fare altro che augurare lunga vita a ONE PIECE e Detective Conan.