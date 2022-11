ONE PIECE e Detective Conan: speciale bundle di Star Comics, in esclusiva italiana

Le iniziative in campo manga dell'editoria italiana recentemente sono aumentate, per la gioia degli appassionati lettori. Edizioni Star Comics, rinomata casa editrice perugina, in attività dagli anni '80 diventando uno dei punti di riferimento.

Durante la fiera toscana di recente avvenimento non sono mancate novità di Star Comics da Lucca Comics & Games 2022 e per i fan di ONE PIECE e Detective Conan a queste si aggiunge una sorpresa.

La fa sapere Star Comics stessa con un post Facebook del 24 novembre. Suddette serie hanno infatti raggiunto il centesimo volume, che tra l'altro non sorprende vista la incredibile popolarità che detengono da decenni. L'annuncio riguarda uno speciale bundle, tutto italiano, che accoppia due numeri manga dei famosi franchise di Oda e Aoyama, i quali tra quelli che al mondo maggiormente vendono. Nello specifico ii due volumi ONE PIECE numero 104 e Detective Conan numero 102. Inoltre, uno speciale booklet con inedita doppia intervista ai due autori, accuratamente tradotta dal giapponese e giunta dal Paese del Sol Levante. Si tratta di un'occasione per scoprire retroscena su due delle opere più longeve del mondo manga. Per non perderla, nel corso della prossima primavera a data da destinarsi, sarà necessario destreggiarsi in fumetteria, libreria o store online, perché la tiratura è limitata.

Vi incuriosisce questo bundle? Nell'attesa non perdetevi la variant cover de I Cavalieri dello Zodiaco curata da Zerocalcare per Star Comics.