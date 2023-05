ONE PIECE: la determinazione dell'Imperatore Shanks nella figure di TJ Studio

Shanks è stato un personaggio importante sin dalle origini di ONE PIECE, ed è tornato a ricoprire un ruolo del genere nella corsa finale al tesoro di Gol D. Roger, conteso con gli altri Imperatori e pirati. Per celebrare la sua determinazione T.J studio ha presentato una nuova figure da collezione in arrivo entro la fine del 2023.

Dopo la centralità assunta nella nell'ultima pellicola del franchise, ONE PIECE: RED, Shanks è infatti tornato nei capitoli più recenti del manga a dimostrare quanto sia deciso a raggiungere il tesoro rapidamente. Mentre nelle acque del Nuovo Mondo si pongono le basi per una grande guerra tra Marina e Cross Guild, i Pirati del Rosso procedono verso Laugh Tale, e in attesa di scoprire come saranno coinvolti nel finale, e del peso che avranno le loro azioni, ecco una nuova figure dedicata al loro capitano.

Alta 45 cm la figure in questione, di cui trovate delle immagini promozionali in fondo alla pagina, mostra l'imperatore intento a colpire l'avversario con la sua Gryphon, vista l’incredibile padronanza che ha nell’arte della spada, pari a quella di Mihawk. Realizzata in resina e pu, poliuretano, l’ultima figure dell'imperatore sembra , con attenzione particolare all’espressione determinata del personaggio. Per chi volesse acquistarla è già possibile preordinarla al prezzo di €315, e al prezzo di €395 con l'aggiunta di uno speciale leoncino coi dettagli del design di Shanks, tra cui la criniera rossa.

Per finire, ecco immagini e spoiler del capitolo 1083 di ONE PIECE, in uscita domenica 14 maggio 2023 su MangaPlus, nel quale apparirà anche un personaggio molto simile a Shanks.