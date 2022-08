ONE PIECE: tutti i dettagli della ciurma di Shanks! Le novità dal film RED

ONE PIECE è uno degli anime più seguiti al mondo. L'opera di Eiichiro Oda è così mastodontica che permette anche la creazione di film dedicati e che, anche se non canonici, permettono comunque di approfondire il mondo e i personaggi che lo abitano. Con l'uscita di ONE PIECE: RED in Giappone, sono state scoperte nuove cose.

Al centro del film, come è stato notato fin da subito sia dal nome che dalle locandine, c'è la ciurma di Shanks, fino a questo momento una delle più misteriose e interessanti di ONE PIECE. In particolare il capitano è una figura molto apprezzata dal pubblico e così Eiichiro Oda ha deciso di rivelare qualcosa in più. L'autore l'ha fatto attraverso un booklet speciale dato a chi è andato a vedere ONE PIECE: RED in Giappone.

Helmeppo si è unito al SWORD insieme a Koby;

Blueno è entrato nel CP0 Aegis;

CP0 Aegis e SWORD sono "rivali";

C'è poi un commento interessante sul design di Uta con la corona che serve a farla sembrare la persona più forte al mondo;

I capelli di Uta si abbassano quando è triste, si alzano invece quando è felice;

L'Haki del Re Conquistatore di Shanks è così forte da essere denominato "Assassino dell'osservazione", bloccando la possibilità di vedere nel futuro con l'Haki dell'Osservazione;

Benn Beckman è molto forte e agile e inietta il proprio Haki nei proiettili, così questi possono penetrare nella carne del nemico. Anche i Rogia come Kizaru non possono fare nulla contro la sua pistola . Anche se è sempre uno con la testa sulle spalle, è anche un playboy che adora le donne;

. Anche se è sempre uno con la testa sulle spalle, è anche un playboy che adora le donne; Le capacità da cecchino di Yasopp sono di primo livello, viene chiamato anche "inseguitore" ed è capace di colpire 100 bersagli con 100 colpi. Sa usare l'Haki dell'Osservazione ;

; Lucky Lou è il cuoco della ciurma e combatte usando il suo corpo come una palla da bowling insieme all'Haki. Nonostante la stazza robusta, ha delle gambe molto forti che lo rendono agile. È sempre molto felice, ma non ha successo con le donne;

Monster è uno degli ufficiali della ciurma ed è forte in battaglia tanto quanto gli altri, anche se non è umano. Molto intelligente e capace di capire le emozioni umane, mette a rischio la sua vita per gli altri;

Bonk Punch è uno dei membri più anziani del gruppo di Shanks. In battaglia, combatte insieme a Monster e, sempre insieme, compongono anche il duo di musicisti dell aciurma;

Limejuice combatte con armi cariche di elettricità. Sa usare anche il Geppo per attaccare dal cielo;

Hongo è il dottore della ciurma di Shanks , è un chirurgo eccellente con ottime conoscenze della medicina e della tecnologia. È molto bravo nello smontare macchinari;

, è un chirurgo eccellente con ottime conoscenze della medicina e della tecnologia. È molto bravo nello smontare macchinari; Building Snake è il navigatore della ciurma e combatte con uno stile particolare a due spade, il "Stile a due spade da giocoliere", compiendo mosse acrobatiche. Osserva da lontano la crescita di Uta e Rufy;

Howling Gab combatte sparando ruggiti laser dalla propria bocca. Nonostante la forza e l'aspetto, è molto gentile. Odia insetti e fantasmi;

Oda conferma che la sigla SSG sta per "Gruppo scientifico speciale".

La ciurma di Shanks è quindi stata spiegata con tutte le sue capacità, e non mancano anche informazioni su altri gruppi. Li vedremo anche nel manga principale di ONE PIECE?