ONE PIECE: nuovi dettagli sul coinvolgimento di Eiichiro Oda nei film della serie

Pubblicare un manga su base settimanale è una sfida ardua per ogni mangaka, ed Eiichiro Oda, ideatore della serie ONE PIECE, lo sa bene, considerata la sua carriera più che ventennale nel settore. Nonostante la mole di lavoro però, l’autore è riuscito a contribuire diverse volte nella produzione dei film, tra cui anche il prossimo ONE PIECE: RED.

Aspettando di scoprire ulteriori informazioni riguardo la trama del prossimo lungometraggio animato, sono emerse alcuni dettagli piuttosto interessanti riguardo i consigli e le direttive date da Oda nella produzione di alcune delle pellicole precedenti. Per quanto riguarda il decimo film, ONE PIECE: Strong World, da poco disponibile su Netflix, gli editor della serie hanno specificato come Oda abbia parlato dell’importanza nel catturare sin dalle prime scene l’attenzione degli spettatori, dando anche ai registi e agli animatori delle immagini da seguire.

Successivamente si è passato a parlare del tredicesimo film, ONE PIECE: Gold, in cui Oda è stato tra i produttori esecutivi, ha aiutato, insieme agli editori, nel processo decisionale del titolo finale, e ha personalmente chiesto alla cantante Mayumi Kojima di realizzare la colonna sonora dell’opening, per poi farla apparire come personaggio nella pellicola. Diteci cosa pensate di questi interessanti aneddoti nella sezione riservata ai commenti.