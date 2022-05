ONE PIECE: nuovi dettagli sul gioco di carte ufficiali della serie

Nei primi giorni di marzo 2022, insieme alle corpose informazioni riguardanti il prossimo film del franchise, è stato ufficialmente annunciato il gioco di carte ufficiale di ONE PIECE. Una novità che ha catturato l’attenzione di molti fan, e finalmente sono state rivelate anche alcune delle regole che definiranno il gioco, vediamole insieme.

Ogni mazzo del ONE PIECE Card Game sarà caratterizzato dalla presenza di un capitano o leader, e 50 carte, che possono essere di tipo personaggio, evento e luogo. Ciascun capitano ha una certa quantità di vita, per esempio sia Luffy che Kaido hanno 5 punti vita. L’obiettivo dei giocatori è ridurre a 0 la vita del capitano messo in campo dall’avversario. È stato inoltre specificato che ogni carta per essere giocata richiede un certo numero di Don, riferito ad uno dei suoni onomatopeici presenti nel manga.

Ad ogni turno i giocatori aggiungono due Don alla specifica area Don, e possono spenderli per mandare in campo personaggi, aumentare la potenza dei personaggi o per attivare abilità speciali descritte sulle carte. Nel corso del proprio turno si potrà ovviamente attaccare e difendere, qualora la carta bersaglio abbia l’abilità per farlo, e vincerà la carta con la potenza complessiva più elevata. Insomma per ora ONE PIECE Card Game appare come un interessante misto tra il sistema utilizzato in due giochi di carte estremamente popolari: Magic the Gathering e Pokémon TCG.

Ricordiamo infine che Luffy è apparso nel nuovo poster di Jump Victory Carnival, e vi lasciamo ai dettagli sul passato di Kaido.