ONE PIECE: il devastante Gear Fourth di Luffy nella figure di TH Studio

I titoli che possono vantare del successo di merchandising come quello di ONE PIECE si contano sulle dita di una mano. Al fianco di Dragon Ball, infatti, il capolavoro di Eiichiro Oda continua ad essere una gallina dalle uova d'oro per TOEI Animation e Shueisha con incassi annuali negli ordini delle centinaia di milioni di dollari.

In attesa di conoscere quale sarà il Gear Fifth di Luffy, nel frattempo il nostro eroe è ancora alle prese con uno degli Imperatori nella recente Saga di Wano. Ed è proprio in onore a questo arco narrativo che una compagnia, TH Studio, ha voluto dedicare un modellino in scala dedicato all'epocale scontro tra Luffy e Kaido.

La statuetta in questione, alta ben 50cm, ritrae infatti il capitano dei Mugiwara intento a fronteggiare l'Imperatore trasformato in drago con l'ausilio del Gear Fourth. La figure, che potete ammirare in calce alla notizia, è già disponibile al preordine al costo di 740 euro totali di cui 250 euro da scalare come acconto al momento dell'ordinazione. La consegna si farà attendere dal momento che è prevista tra la fine del secondo e l'inizio del quarto quadrimestre del 2022.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'ultima creazione di TH Studio, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.