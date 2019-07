ONE PIECE: diamo uno sguardo alla figure di Rufy in versione Snakeman

La figure di ONE PIECE dedicata a Rufy in versione SnakeMan è stata rilasciata questo Giugno, e un fan ha scattato diverse foto all'interno delle quali possiamo apprezzare la realizzazione e il dettaglio del collezionabile.

L'utente in questione ha postato le immagini su Twitter e il suo nome è YatoYato. Le foto ritraggono il protagonista Rufy nella forma Snakeman mentre sferra dei pugni micidiali usando il suo attacco peculiare "King Cobra". L'action figure è realizzata in maniera certosina: i dettagli sono curati a menadito, l'espressione di Rufy esprime la stessa volontà incrollabile ammirata nello scontro con Katakuri e le finiture sembrano di ottima fattura.

La figure poggia su di un piedistallo in cui è incisa un'onomatopea del colpo, un dettaglio sicuramente carino per chi andrà ad acquistare la figure. Il collezionabile ci fa venire in mente, ovviamente, lo scontro con il comandate Katakuri, uno dei combattimenti più sentiti e ben coreografati della seconda parte di ONE PIECE.

All'inizio del confronto Rufy non si era dimostrato all'altezza di Katakuri, il quale poteva contare su un Haki dell'osservazione talmente sviluppato da prevedere le mosse dell'avversario. Nel corso dello scontro, però, il nostro protagonista grazie anche alla forma Snakeman riesce a controbattere, riuscendo ad anticipare il comandante e a colpirlo più volte - convincendo Katakuri a riconoscere Rufy come un avversario valoroso.

Chissà se vedremo presto nel manga una nuova forma per Cappello di Paglia. Nonostante abbia già raggiunto una forza esponenziale ci sono ancora molti avversari più forti di lui. Ci aspettiamo sorprese per il finale dell'arco di Wano, che intanto sta per iniziare anche nell'anime.

Lo scontro tra Rufy e Katakuri è stato ritratto da un artista di reddit, Wafalo, ve lo riproponiamo in occasione di questa action figure.