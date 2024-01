ONE PIECE, il dibattito interiore di Kizaru su Egghead in una emozionante fanart

Gli spettatori di One Piece sono in procinto di vivere un'esperienza straordinaria con l'epico arco narrativo di Egghead, mentre i lettori del manga del leggendario Eiichiro Oda stanno ancora metabolizzando le rivelazioni mozzafiato e gli intensi scontri che si stanno svolgendo nell'opera.

Tra i personaggi principali di questa saga, Kizaru ha recentemente ottenuto un ruolo significativo, non solo per il suo scontro con Luffy nella sua forma Gear 5, ma anche per aver mostrato una parte autentica di sé che è rimasta celata fino ad ora.

Inizialmente, quando è stato introdotto a Sabaody, Kizaru trasmetteva malvagità e terrore, ma nel capitolo 1105 di One Piece è stato scoperto che la sua natura non è così terrificante. In passato, Kizaru è stato amico di Sentomaru, Vegapunk, Bonney e Kuma, animato da un profondo affetto nei loro confronti.

Durante i combattimenti in Egghead, Kizaru dimostra di non voler ferire le persone a cui tiene. La serietà e la titubanza che dimostra è autentica e umana, capace di commuovere e stupire i lettori. L'artista Tissine ha rappresentato la dualità del personaggio in quest'illustrazione, intitolata "Il volto di una giustizia poco chiara".

L'artwork, disponibile in calce alla notizia, cattura magistralmente il conflitto interiore che affligge Kizaru: serio, triste e riflessivo, diviso tra aiutare il suo amico e svolgere il suo dovere di Marine. La frase pronunciata nel capitolo 1105, "avrei dovuto portare occhiali più scuri", sottolinea il desiderio di nascondere uno sguardo carico di delusione e vergogna.

Il capitolo 1106 di One Piece esplorerà ulteriormente il personaggio di Kizaru e lo inserirà al centro di un combattimento altamente simbolico contro Sanji, il talentuoso cuoco dei Mugiwara.