ONE PIECE: i dieci episodi più belli della Saga di Wano

La Saga di Wano è ufficialmente conclusa anche nell'anime di ONE PIECE. Dopo oltre quattro anni di trasmissione e un totale di quasi 200 episodi, i Mugiwara si preparano a una nuova avventura. Prima che il nuovo ciclo di puntate abbia inizio, ripercorriamo le dieci puntate più belle della Saga di Wano in ONE PIECE, ma attenti agli spoiler!

Nell'anime di ONE PIECE sta per cominciare l'arco di Egghead, ma facciamo un veloce riepilogo di Wano, un ottovalente di emozioni, combattimenti, rivelazioni importanti e cambiamenti, ma soprattutto una saga che spinge l'anime verso nuovi livelli qualitativi.

L'episodio 1017 di ONE PIECE "Una raffica di tecniche devastanti! L'impetuoso assalto della Peggiore Generazione! " vede i cinque più forti della Peggiore Generazione, ovvero Rufy, Zoro, Law, Killer e Kid, sfidare a muso duro gli imperatori Kaido e Big Mom in una battaglia senza esclusione di colpi.

Sanji è uno dei grandi protagonisti di questo arco, riuscendo non solo a combattere i suoi demoni interiori, ma anche a occuparsi senza aiuti esterni di uno dei più forti generali di Kaido, la Superstar Queen. Climax del loro scontro è l'episodio 1061 "Il colpo dell'Ifrit! Sanji vs. Queen" in cui il cuoco dei Mugiwara riesce ad assestare il suo colpo più potente chiudendo la battaglia.

Dopo essere caduto da Onigashima, Rufy riesce a tornare in volo sulla Cima della Cupola Teschio grazie al contributo di Momonosuke. Nell'episodio 1051 "Una leggenda tornata fra noi! Il pugno di Rufy ruggisce nel cielo" Cappello di Paglia torna a sfidare l'Imperatore con unp scontro tra Haki che squarci il cielo.

A Wano c'è spazio anche per Law e Kidd, che in ONE PIECE 1066 "Lo spettacolo entra nel vivo! Tecniche devastanti, fra onde d'urto e magnetismo" riescono a unire le forze per concludere la battaglia con l'Imperatrice Big Mom. Per la prima volta uno Yonko cade sotto le mani della nuova generazione di pirati.

Nell'episodio 974 di ONE PIECE assistiamo al culmine del flashback di Kozuki Oden. Condannato a morte, con forza e risolutezza l'ex shogun di Wano riesce a sopravvivere nell'olio bollente permettendo ai Nove Foderi Rossi di sopravvivere.

ONE PIECE 1071 non è riuscito a mantenere le aspettative che versavano su di sé, ma non può comunque essere dimenticato. Il debutto del Gear Fifth resterà impresso nella leggenda, anche se non è riuscito a distruggere il web come ci si aspettava.

L'episodio 1027 di ONE PIECE mette in evidenza le capacità di Zoro, che da solo riesce a proteggere le altre Supernove e il suo capitano. Inoltre, riesce a sfruttare la sua tecnica a nove spade per infliggere una ferita a Kaido, un qualcosa di impensabile in precedenza e che era riuscito solo a Oden.

Altro grande momento dello spadaccino è in ONE PIECE 1062, ossia l'episodio che conclude il grande scontro tra Zoro e King. Scovato il segreto del Lunariano Superstar dei Pirati delle Cento Bestie, lo spadaccino dei Mugiwara ottiene una vittoria incredibile. ONE PIECE 1062 è uno degli episodi più amati di sempre.

Episodio più bello del Gear Fifth è ONE PIECE 1074, ma è l'episodio 1076 dell'anime a chiudere definitivamente lo scontro tra Rufy e Kaido. Dopo aver subito numerose sconfitte, finalmente Cappello di Paglia riesce a trionfare e a salvare la popolazione di Wano.

L'episodio 1015 di ONE PIECE è un capolavoro, un concerto di emozioni tra solennità e spensieratezza. Mentre Yamato leggeva il diario di Oden, Rufy sfida gli Imperatori Kaido e Big Mom dichiarandosi come il prossimo re dei pirati.