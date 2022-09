ONE PIECE: i dieci personaggi più misteriosi della serie nel nostro video

Venticinque anni di capitoli, un numero enorme di storie, di luoghi e ovviamente anche di individui che li abitano. Eiichiro Oda ha creato più di 1000 personaggi in ONE PIECE e naturalmente ognuno di essi ha la propria funzione, il proprio ruolo, a volte limitato a una sola isola o saga e altre volte invece di più ampio respiro.

In quest'ultima categoria ricadono diversi personaggi che ancora devono far capire bene il proprio obiettivo e le proprie origini, ma anche i propri poteri. In ONE PIECE ci sono diversi personaggi che hanno un certo alone di mistero che ancora deve essere ben chiarito, con Eiichiro Oda che dosa molto bene le rivelazioni da fare a ogni capitolo. Ma quali sono i dieci personaggi più misteriosi di ONE PIECE?

Sicuramente ci sono Shanks il Rosso, l'imperatore che sembra avere un passato particolare, ma anche Barbanera il cui vero obiettivo non è ancora chiarissimo; poi c'è anche Im-sama, il misterioso personaggio che non è mai stato mostrato in volto ma che è praticamente l'apice del Governo Mondiale, considerato il comportamento dei Cinque Astri di Saggezza. Questi e molti altri sono stati raggruppati nel nostro video sulla top 10 dei personaggi più misteriosi di ONE PIECE, che potete visionare in alto.

Ecco invece anche la top 10 dei personaggi più forti di ONE PIECE.