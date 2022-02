ONE PIECE: i dieci pirati più forti presenti a Wano, dal più debole al più potente

Ormai siamo nelle fasi finali di ONE PIECE. Dopo i primi tafferugli nel mare orientale, Rufy ha allargato la propria ciurma e ha conosciuto altri pirati, alcuni alleati e altri nemici. Tutto ciò che ha imparato nel proprio viaggio, tutte le persone che ha conosciuto e tutte le tecniche che ha padroneggiato lo hanno portato a Wano.

L'isola dei samurai è casa di Kaido e al momento è il palcoscenico di una grande guerra tra pirati. Ci sono tanti personaggi qui, ma quali sono i 10 pirati più forti presenti a Wano? Facciamo quest'elenco di personaggi di ONE PIECE partendo dal più debole arrivando fino al più forte.

In decima posizione c'è Queen, la seconda spalla di Kaido. L'androide è soltanto un pelo più debole di King, che invece occupa la nona posizione di questa classifica. A salire ci sono due Mugiwara: Sanji e Zoro, rispettivamente. Avendo entrambi battuto i rispettivi avversari, ormai si sono confermati tra i pirati più forti di ONE PIECE. La sesta posizione è invece occupata da Marco la Fenice, ex braccio destro di Barbabianca e che ha dimostrato di avere una forza senza pari, tanto da tenere a bada sia King che Queen contemporaneamente.

La metà superiore della top 10 parte invece da Trafalgar Law, il chirurgo della morte. Il capitano è nettamente più forte dei secondi delle altre ciurme e non a caso ha scelto Big Mom come avversario. Poco più sopra c'è Eustass Kid, in quarta posizione e che ha confermato la sua potenza proprio nel recente scontro con l'imperatrice. La top 3, e quindi la medaglia di bronzo, va al protagonista di ONE PIECE: Monkey D. Rufy. Seppur notevolmente potenziato di recente, il pirata col cappello di paglia ha sofferto molto nell'1 VS 1 con gli imperatori e quindi, nonostante tutto, potrebbe non essere ancora al loro livello.

Pertanto le prime due posizioni sono occupate rispettivamente da Big Mom e Kaido. Tra i due il più forte è la creatura più potente al mondo, quel Kaido che per ora sembra immortale. Naturalmente la potenza non è tutto e serve anche altro per battere gli avversari.