ONE PIECE: la grande differenza tra Rufy e Trafalgar Law

Nell'epopea di ONE PIECE non manca niente. Eichiro Oda ha creato un universo sopraffino, ricco di personaggi stravaganti e luoghi affascinanti, nonché ricco di ideali differenti. Ciò, inoltre, è ben evidente nel protagonista dell'opera, Rufy, che grazie alla sua personalità è riuscito a ritagliarsi una grossa fetta di ammirazione tra i fan.

Nonostante Rufy sia cambiato molto nel corso dell'anime, la sua indole gentile e protettiva è rimasta invariata. Questa sua personalità stravagante, che sfiora sempre all'eccesso le proprie emozioni, è ciò che gli appassionati dell'opera amano di più del protagonista. Il suo essere un pirata non unicamente devoto al suo sogno, ma attento ai bisogni di chi lo circonda, è di ispirazione per molti, come ha dimostrato l'episodio 908 dell'anime.

L'arco narrativo di Wano è attualmente tra le migliori saghe di tutto l'adattamento del manga, merito soprattutto di un accurato lavoro da parte di Nagamine e il suo staff presso la TOEI Animation. Nell'ultima puntata in questione, infatti, Law ha rimproverato Rufy di aver nuovamente fatto di testa propria, nonostante lui e i Pirati Heart ce la stiano mettendo tutta per seguire il piano. Cappello di Paglia, conosciuta la situazione sociale del Wanokuni, ha deciso di ignorare l'ex membro della Flotta dei 7 e prendersi cura della popolazione stremata dalla fame, donandogli il tesoro di una nave rubata.

La scelta, inevitabilmente, ha mostrato le differenze tra gli ideali pirateschi di Law e Rufy, opposti tra dovere e necessità. E voi, invece, cosa ne pensate della grande differenza tra i due personaggi? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.