ONE PIECE, la difficile vita nel Wanokuni nel prossimo episodio!

Tutti pazzi per Tama, la piccola fanciulla che ha intenerito migliaia di appassionati sin dal momento del suo debutto. Non solo perché grande amica di Ace, ma anche per via della grande simpatia che la bambina è in grado di riversare nel cuore degli appassionati. Tuttavia, non è tutto oro ciò che luccica nella realtà di ONE PIECE.

Mentre il sensei ha recentemente confermato in un'intervista il suo desiderio di terminare il manga entro 5 anni, nel frattempo la produzione dell'anime continua senza sosta tra le mani del regista Nagamine e lo studio TOEI Animation. Wano si è rivelato essere un posto esotico ed estremamente affascinante, ma allo stesso tempo un luogo insidioso e colmo di pericoli.

Come se ciò non bastasse, dal trailer dell'episodio 900 veniamo a conoscenza di un nuovo misterioso problema che affligge la società del Paese dei Samurai, dove persino il cibo è un lusso non indifferente. Dalla clip che potete osservare in cima alla pagina, infatti, il narratore ci rivela l'organizzazione sociale che incombe sul Wanokuni, non lasciandosi scappare persino la terribile situazione in una bambina come Tama è costretta a sopravvivere.

Wa è terribilmente pieno di segreti, per questo motivo toccherà alla Ciurma di Cappello di Paglia fronteggiare questa spaventosa minaccia e salvare una meravigliosa terra succube delle ambizioni e delle aspirazioni del male. E voi, invece, cosa ne pensate delle anticipazioni per l'episodio che ha sfondato quota 900? Fatecelo sapere con un commento qua sotto!