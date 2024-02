One Piece e le difficoltà per l'adattamento anime: parla la regista

Per decenni, il team dietro l'anime di One Piece ha lavorato instancabilmente per trasportare fedelmente sul grande schermo le epiche avventure raccontate dal leggendario autore Eiichiro Oda. Sebbene i creatori di un adattamento animato abbiano già una base su cui lavorare, si tratta di un compito complesso da portare al termine.

La regista Megumi Ishitani, conosciuta per essersi occupata di alcuni dei migliori episodi di One Piece e non solo, ha raccontato attraverso un messaggio sui social che l'ambiente lavorativo in cui è immersa è "meraviglioso" e l'ideale per dare vita ad un ottimo progetto: "Lo staff di One Piece è permeato da un profondo rispetto nei confronti di Oda-sensei e della sua opera originale. Allo stesso modo, Oda-sensei e gli altri collaboratori di Shueisha coinvolti nel progetto riservano grande rispetto a noi, i produttori dell'anime. È un ambiente lavorativo meraviglioso, un'esperienza unica", ha scritto Ishitani sul social X.

Tuttavia, alcuni fan hanno mal interpretato il messaggio, considerandolo di cattivo gusto dopo la tragedia che ha avvolto l'autrice Ashihara Hinako, trovata morta nel suo appartamento in un presunto suicidio. Secondo la ricostruzione della polizia, Hinako è rimasta delusa dalle modifiche apportate all'adattamento live-action di Sexy Tanaka-san e dalla mancanza di comunicazione con gli sceneggiatori.

Le dichiarazioni di Ishitani hanno scatenato una serie di reazioni tra la community, portando la regista a scusarsi pubblicamente per i suoi sentimenti: "Mi dispiace se le mie parole hanno contribuito a creare fraintendimenti," scrive su X. "Penso che le persone a cui mi riferisco sull'internet giapponese siano individui che non conoscono One Piece. Sono coloro che cercano solo di diffamarmi, non veri fan. In questo momento, il mondo dello spettacolo giapponese è attraversato da un evento sconcertante, che ha suscitato diverse reazioni e molte polemiche da parte di coloro che non sono informati."