ONE PIECE: difficoltà a disegnare il 'Jolly Roger'? Ci pensa Eiichiro Oda ad aiutarvi

Ogni volume di ONE PIECE riserva molte sorprese ai fan, grazie a una moltitudine di curiosità e dettagli che il sensei rivela a ogni uscita. Eiichiro Oda, infatti, è molto attento alle esigenze della sua storia e del suo pubblico, e non perde occasione di dare loro qualche suggerimento anche in ambito artistico.

L'ultima uscita ONE PIECE Vivrecard ha chiarito alcune incertezze e incongruenze in merito al manga, specificando una curiosità nei riguardi di Shanks il Rosso, che ha manifestato attenzione nei riguardi di un certo evento che ha permesso al pirata di diventare uno dei quattro Imperatori. Ad ogni modo, un fan ha condiviso in rete uno dei primi tutorial del sensei, pubblicato durante l'uscita dei primi tankobon dell'opera.

L'immagine in questione, infatti, non è altro che una guida "passo dopo passo" per illustrare nel migliore dei modi il celebre "Jolly Roger". Questa particolare nomenclatura fa riferimento alla tipica bandiera pirata, caratterizzata da due tibie incrociate ma sovrastate da un teschio. In particolare, Oda ha mostrato ai suoi lettori come realizzare un Jolly Roger per poi personalizzarlo con la propria creatività. Partendo da un semplice cerchio, il celebre autore ha reso estremamente semplice ed efficace una guida piuttosto utile per gli aspiranti disegnatori.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo simpatico e buffo tutorial? Fatecelo sapere sapere con un commento qua sotto, ma non prima di aver scoperto questa curiosità in merito all'isola Laugh Tale.