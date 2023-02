ONE PIECE: il dio Ener irradia potere nella figure di Megahouse

Annoverata ancora tra i migliori archi narrativi di ONE PIECE, la saga dell’isola nel cielo, ha posto i Mugiwara di fronte ad ambientazioni uniche, ricche di rivelazioni, e nemici formidabili, come il dio Ener. Per ricordare la minaccia rappresentata da tale divinità gli artisti di Megahouse hanno realizzato una nuova figure da collezione.

Le singolari capacità che ha dimostrato di avere, grazie soprattutto al frutto del diavolo di tipo rogia Rombo Rombo, hanno fatto sì che gli abitanti di Skypiea arrivassero a temerlo e considerarlo come un vero e proprio dio. Arrogante, egoista ed egocentrico, Ener ha ovviamente accolto a braccia aperte questo titolo, venendo poi, finalmente, respinto proprio da Monkey D. Luffy, che essendo praticamente di gomma grazie ai poteri derivati dal frutto, è riuscito a sfruttare le sue debolezze a proprio vantaggio.

Lo studio Megahouse ha quindi deciso di rendergli omaggio attraverso la figure che potete vedere nel post in fondo alla pagina. Rappresentato sul suo trono, con simboli e iconografie appartenenti a diverse mitologie, tra cui indiana e giapponese, Ener tiene nella mano sinistra una mela, suo frutto preferito, mentre con la destra sorregge il suo bastone d’oro mutaforma, il Nonosama. In arrivo nel primo trimestre del 2024, e alta 39 centimetri, la figure è già prenotabile al prezzo di 295 euro.

Diteci cosa ne pensate, o se siete interessati ad acquistarla, nei commenti. Per finire, ecco un cosplay di Nico Robin come membro della ciurma di Kaido, e alla figure della forma definitiva di Luffy.