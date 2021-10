ONE PIECE e il Dio del Sole: Oda l'ha rivelato tantissimi anni fa?

I personaggi di ONE PIECE sono tanti e molti di questi si intersecano con la spessa lore creata da Eiichiro Oda. Questo mondo fatto quasi completamente d'acqua e dominato dai pirati ha infatti una lunga storia, per grossi tratti anche molto misteriosa, e proprio la risoluzione di questi enigmi è uno degli obiettivi finali del racconto.

Durante la battaglia di ONE PIECE 1018 che ha visto affrontarsi Jinbe e Who's Who, quest'ultimo ha rivelato l'esistenza di un certo Nika, il Dio del Sole. Una figura quasi mitologica e che sembra avrà molte ripercussioni sul futuro di ONE PIECE. Ci sono già state tante teorie sul personaggio - inevitabilmente il fandom del manga ha colto la palla al balzo per cercare di inserirlo nella storia - dal suo collegamento al secolo di vuoto ad altri avvenimenti.

C'è qualcuno però che ha deciso di ragionare su altro, accorgendosi di un piccolo dettaglio contenuto addirittura nel capitolo 143 di ONE PIECE, risalente a tantissimi anni fa. Il capitolo che fu pubblicato nel 2000 ci riporta a Drum, dove vediamo la libreria del dottor Hillk. Tra i tanti libri che si possono vedere sparsi ce n'è uno sulla cui costina è presente il nome "KOKAKU.MONGEO.NIKA". A giudicare dagli altri libri, Kokaku potrebbe essere il titolo del libro, mentre Mongeo Nika il nome dell'autore. Sempre tale Mongeo avrebbe scritto un altro dei libri lì presenti, l'Antibiotikum, probabilmente una delle basi per diventare dottori nel mondo di ONE PIECE.

Abbiamo già visto alcuni significati del nome di Nika, mentre quest'aggiunta potrebbe dare una nuova lettura. Posto che Nika potrebbe derivare da Japonica, quindi la terra del Sol Levante, rimarcando ancora una volta il suo rapporto col Sole, Mongeo potrebbe essere formato dalle parole monos, cioè uno, e geo, cioè terra. Da qui, anche Mongeo sarebbe un nome intriso di tanti significati dato che potrebbe riferirsi a un'unica terra, quindi una Pangea, oppure in senso figurato, ricalcando l'unione che c'era in qualche fase della storia.

Al termine di ONE PIECE ne sapremo di più, ma per ciò bisognerà aspettare ancora tanti anni.