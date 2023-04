ONE PIECE: avete mai visto questo disegno del padre di Oda?

La passione per il disegno di Eiichiro Oda, che oggi lo ha reso celebre grazie al massimo capolavoro ONE PIECE, ha origini ben lontane e in parte legate alla figura del padre. Proprio nello studio del maestro, dove cura ogni giorno il suo manga, spicca un importante dipinto a lui molto caro.PAROLA DA BOLDARE

Purtroppo, come spesso accade, il manga di ONE PIECE è in pausa questa settimana con il capitolo 1082 che dovrebbe debuttare su Manga Plus il prossimo 7 maggio. Il papà di Eiichiro Oda, intervistato nel 2021, è una figura a cui il sensei è molto legato e il quale rapporto può riassumersi in un quadro, realizzato proprio da Seeichiro Oda, che oggi si trova nello studio del celebre mangaka e che potete ritrovare in calce alla notizia e che raffigura un paesaggio colorato.

Per chi non lo sapesse, a tal proposito, il nome 'Seeichiro' significa letteralmente 'Energico figlio primogenito' mentre 'Eiichiro', invece, 'Glorioso figlio primogenito'. Un legame tra i due non solo di sangue ma anche particolarmente profondo viste le passioni che accomunano le due personalità.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa illustrazione di Seeichiro Oda? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.