ONE PIECE e la distruzione di Ohara: il ritorno dell'isola e la verità sulla situazione

La conoscenza è sempre uno degli elementi necessari per raggiungere l'apice. Seppur Rufy non si impegni più di tanto per apprendere ciò che succede nel mondo, può contare sull'aiuto di personaggi del calibro di Nico Robin, sempre attentissima nel rimanere aggiornata su ciò che succede, ma soprattutto sullo scoprire cos'è successo in ONE PIECE.

Uno dei momenti topici della vita di Nico Robin è stata la distruzione di Ohara, che sembrava essere molto meno importante un tempo, e che ora invece mette in risalto la voglia del Governo Mondiale di non far risorgere nulla che provenga dai cento anni di vuoto. Di recente in ONE PIECE si è visto Vegapunk, che, tramite il suo primo satellite Shaka, ha raccontato ai mugiwara come sono andate davvero le cose su Ohara dopo il Buster Call.

Il professor Clover e gli altri sono stati chiamati "diavoli" dalla marina e dal Governo Mondiale, lo stesso che è successo a Nico Robin, con l'unico scopo di sovvertire il mondo e per questo il Buster Call è stato giustificato. Ovviamente le cose non stanno così, come sanno bene Dragon e Vegapunk, che però scoprono anche il lascito degli archeologi morti. Ohara è riuscita a sopravvivere nonostante la completa distruzione grazie ai suoi libri, ora al sicuro a Elbaf.