ONE PIECE: il Dj statunitense Steve Aoki omaggia la serie sul suo profilo Instagram!

Recentemente vi abbiamo parlato del capitolo 963 di ONE PIECE, l'ultima uscita del manga di Eichiiro Oda focalizzata sulle avventure di Oden Kuzuki. L'opera, famosa ormai in tutto il mondo, ha una fan base molto ampia tra cui figurerebbe, secondo quanto rivelato dal suo profilo Instagram, anche il produttore discografico statunitense Steve Aoki.

Come potete vedere in calce l'artista ha condiviso nelle sue Instagram stories una bellissima foto che lo ritrae con indosso una t-shirt di Ace, il figlio del grande pirata Gol D. Roger. Steve Aoki in realtà non è nuovo a questo tipo di omaggi: qualche mese fa infatti, in occasione della presentazione del suo libro Blue: The Color of Noise, sfoggiò uno sgargiante completo dedicato al protagonista Rufy.

Anche il calciatore Serge Aurier citò ONE PIECE sul suo profilo social qualche mese fa, a dimostrazione del grande rispetto che l'opera di Oda è riuscita a guadagnarsi col passare degli anni. Il 2019 del resto si è confermato più volte come il vero e proprio "anno della svolta" per questa industria, vista l'impressionante crescita mostrata dai settori anime e manga nel mercato occidentale.

E voi cosa ne dite? Siete contenti di questo successo? Fatecelo con un commento. Ed a proposito di Vip, sapevate che anche Katy Perry qualche mese fa ha citato My Hero Academia su Instagram? Non perdete l'occasione per dare un'occhiata alla news!