ONE PIECE: anche Doflamingo si unirà alla Cross Guild?

La decisione di sciogliere la Flotta dei Sette presa durante il Reverie ha scatenato eventi molto significativi, che hanno lanciato una nuova era di disequilibrio in ONE PIECE. Ormai considerati nemici del governo, Mihawk e Crocodile hanno fondato la Cross Guild, e secondo alcuni fan presto anche DoFlamingo potrebbe unirsi all’organizzazione.

Introdotta nel capitolo 1056 del manga, la Cross Guild gira attorno ad un sistema di taglie messe sulle teste dei marine più importanti, e ha ottenuto una grande accoglienza da parte di molte ciurme di pirati impegnate nella loro avventura nel Nuovo Mondo. Sfruttando poi la fama dell’Imperatore Bagy, Crocodile e Mihawk si sono messi alla guida di una delle poche organizzazioni in grado di causare forti preoccupazioni nei ranghi più alti della forza militare del governo, e aspettando di vedere come la stessa Marina intenda contrastare questi nuovi avversari, iniziano ad emergere teorie sui nomi più altisonanti che potrebbero unirsi alla Cross Guild.

Uno dei più quotati è Donquijote DoFlamingo, anch’esso ex membro della Flotta dei Sette, precedente governatore di Dressrosa e guidato da un forte senso di vendetta. Considerate le sue origini da Drago Celeste e i trattamenti avuti nel corso della sua gioventù, e dalle minacce e addirittura tentativi di omicidio orditi dal Governo Mondiale per le sue conoscenze sul tesoro di Marijoa, è molto plausibile che DoFlamingo accetti di tornare in azione al fianco di potenti alleati come Mihawk e Crocodile, se questi decideranno di volerlo aggiungere alla loro organizzazione.

Attualmente, DoFlamingo si trova ad Impel Down, sotto stretta sorveglianza, ma se c’è qualcuno in grado di elaborare una strategia per infiltrarsi nella prigione e uscirne senza troppo trambusto quello è Crocodile, grazie ai poteri del frutto Sand Sand. Di sicuro sarebbe un bel colpo riuscire a liberare DoFlamingo, non solo per allertare maggiormente il Governo Mondiale e la Marina, ma anche per dimostrare quanto la Cross Guild possa effettivamente prendersi gioco delle istituzioni, e fare persino breccia nella sicurezza di Impel Down.

Rimanendo sul tema della Marina, ecco l’ultima arma sfoderata dall’organo militare, e vi lasciamo scoprire se è Im il personaggio più potente di ONE PIECE.