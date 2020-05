ONE PIECE: la dolorosa morte di Barbabianca ricreata in un folle cosplay low budget

Lo sappiamo tutti molto bene, quello di ONE PIECE è uno tra i franchise più importanti di sempre per quella che è l'industria d'anime e manga, un'epopea sconfinata che tra produzioni animate, opere cartacee, pellicole, videogiochi e molto altro ancora, è riuscita a ritagliarsi una ricchissima fetta d'utenza.

Il successo del brand è dovuto sia ai tantissimi personaggi che hanno popolato quest'epica avventura, sia per la storia di fondo che ci è stata narrata, un susseguirsi di grandi avvenimenti dove non sono mancati scontri dal pathos epico a dir poco palpabile. Tra le tante fasi che hanno caratterizzato la storia della nostra ciurma di pirati preferita, risulta impossibile non citare la saga di Marineford, lì dove la produzione si è portata dietro un infinito susseguirsi di grandi momenti e colpi di scena; tra questi, in particolare, risulta impossibile non citare la dolorosa dipartita di Barbabianca.

Ebbene, il famoso cosplayer lowcostcosplay ha deciso di stupire tutti i fan di ONE PIECE con un cosplay dedicato proprio alla morte di Barbabianca. Ciò che davvero stupisce, è che l'intero cosplay è interamente concentrato sul naso del ragazzo, utilizzato per riprodurre le ferite riportate dal famoso pirata, come visionabile nelle immagini poste a fondo news. Il risultato finale, tra l'altro, appare assai fedele nella sua follia, un lavoro che ha saputo guadagnarsi gli elogi - e le risate - di numerosissimi utenti.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che proprio il nostro lowcostcosplay aveva già fatto parlare di sé grazie a un cosplay a tema ONE PIECE dedicato però ad Ace. Inoltre, giusto recentemente Oda ha fatto sapere che ONE PIECE si scontrerà con numerose pause nel corso dei prossimi mesi.