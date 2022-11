ONE PIECE: quali sono le donne più amate? E le più belle? Le risposte dei fan giapponesi

Quando si pensa a ONE PIECE, si pensa anche ai Frutti del Diavolo più forti creati da Eiichiro Oda, ma anche a chi vincerebbe uno scontro tra due particolari personaggi. L'attenzione però è indubbiamente diretta anche ai personaggi femminili di ONE PIECE, che il mangaka da anni non manca di disegnare in modo molto accattivante.

Negli ultimi due giorni, su alcuni portali giapponesi sono apparsi dei sondaggi che si concentrano proprio su di loro. Su MyNavi è stato chiesto ai fan quale fosse la donna migliore di ONE PIECE, e i risultati sono stati i seguenti:

Nami (30,1% dei votanti); Nico Robin (9,8%); Boa Hancock (8,6%); Rebecca (4,1%); Nefertari Bibi (3%); Shirahoshi (2,1%); Okiku (2%); Bellemere (2%); Yamato (1,8%); Monet e Koala (1,7% a testa).

I risultati cambiano invece nel sondaggio di Goo Ranking, che invece ha chiesto quale fosse la donna più bella di ONE PIECE, ottenendo la seguente classifica:

Boa Hancock; Nico Robin; Nami; Yamato; Nefertari Bibi; Shirahoshi; Uta; Perona; Vinsmoke Reiju; Komurasaki.

Come si vede, ci sono diversi nomi in comune tra le due classifiche, e non potevano mancare di certo tre pezzi grossi come Nami, Nico Robin e Boa Hancock nelle posizioni alte di entrambe le classifiche. C'è qualche sorpresa come Monet e Koala nella prima o Uta nella seconda, voi concordate con questa classifica? Ecco invece quali sono i migliori cattivi di ONE PIECE.