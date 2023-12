ONE PIECE, quali sono le donne pirata più forti del manga?

Kaido, Shanks, Rufy e Gol D. Roger sono solamente alcune delle figure di spicco del mondo della pirateria di ONE PIECE. Ma per quanto riguarda le donne pirata invece? Anche il gentil sesso ha da dire la sua nei mari del Nuovo Mondo. Ecco dunque quali sono le donne pirata più forti di ONE PIECE.

Sebbene non si possa definire un pirata a tutti gli effetti, Carrot ha navigato con i Mugiwara per lungo tempo. Appartenente alla razza dei Visoni, ha una mentalità guerriera e grande talento nelle arti marziali. Sprigiona la sua vera forza quando attiva la forma Sulong, un potenziamento che si ottiene osservando la luna piena e che accresce a dismisura le capacità fisiche.

Tra i pirati delle Cento Bestie di Kaido troviamo due tra le donne più forti, Ulti e Black Maria. Le due Tobiroppo possedevano una capacità fuori dal comune, tanto da meritare un posto di rilievo nella ciurma di un Imperatore. Se Ulti è dotata di una difesa e di una robustezza unici sfruttando le capacità del Frutto Dino Dino, Black Maria ha le stesse capacità di un gigantesco ragno, oltre che poteri illusori, grazie al Frutto Spider Spider.

Passiamo poi alle due donne dei Mugiwara, Nami e Nico Robin. Entrambe a Wano hanno ottenuto degli importanti potenziamenti. Nami ha ottenuto Zeus da Big Mom, potendo ora sfruttare la furia degli elementi in sintonia con il suo Clima Tact. Robin, invece, si è invece trasformata nella bambina demone. A proposito, avete già scoperto quali sono le mosse più forti dei Mugiwara di ONE PIECE?

Figura di spicco degli ultimi capitoli è Jewelry Bonney. L'autore di ONE PIECE ci ha permesso di scoprire la vera natura del frutto di Bonney, che a questo punto ha scalato le classifiche di forza. È l'unica ragazza tra le Supernove della Peggiore delle Generazioni e con il potere del suo frutto può manipolare l'età di chiunque.

Donna pirata fortissima è Caterina Devon, ex prigioniera a Impel Down e attualmente parte della ciurma dell'Imperatore Marshall D. Teach. Criminale pericolosissima, con il suo frutto può trasformarsi in chiunque.

Attuale donna pirata più forte è Boa Hancock, l'Imperatrice di Amazon Lily. Possiede le diverse forme di Haki e con il frutto Mero Mero no Mi può praticamente liberarsi di chiunque gli si opponga con un solo colpo. Sono pochissimi quelli che resistono al suo fascino. A proposito, avete già scoperto la donna Marine più forte di ONE PIECE?

Ancora più forte era Charlotte Linlin. Imperatrice per diversi anni, Big Mom era parte dei pirati di Rocks, prima di fondare la sua ciurma personale e una nazione intera. In combo con Kaido era implacabile e il suo frutto Soul Soul la rendeva temibile per chiunque. È tuttavia stata sconfitta da Law e Kidd. La sua ciurma include anche altre donne pirata molto forti, come ad esempio Charlotte Brulee. Altre figure molto forti del passato erano Buckingham Stussy e Gloriosa, ex compagne di Big Mom nei Pirati di Rocks.