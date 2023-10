ONE PIECE: una doppia battaglia sull'Isola del Futuro

La crisi è scoppiata sull'Isola del Futuro. A Egghead si stanno svolgendo due importanti battaglie. Mentre l'Imperatore Rufy si batte contro l'Ammiraglio Kizaru, nel capitolo 1093 di ONE PIECE lo spadaccino Zoro sfida l'agente del CP0 Rob Lucci. Riusciranno i Mugiwara a scampare a questa lotta contro il Governo Mondiale?

In ONE PIECE 1092 è cominciato lo scontro tra Rufy e Kizaru, che culmina con Cappello di Paglia che fa ricorso al Gear 5th. Il successivo capitolo dell'opera di Eiichiro Oda riprende proprio da quell'istante.

ONE PIECE 1093 ha inizio con un gigantesco Rufy Gear 5th che stringe tra le sue mani Kizaru come fosse una bambola. Roteandolo su sé stesso, il pirata lancia via l'Ammiraglio fino a gettarlo quasi in mare. Nel mentre, i Vegapunk concentrano i propri sforzi per prendere il comandato dei Pacifista e disattivare le barriere laser.

Il capitolo sposta poi l'attenzione su Jewelry Bonney, che combatte alcuni Marines sfruttando il suo Frutto del Diavolo. La pirata della peggiore delle generazioni si nasconde mentre Sentomaru viene accerchiato dalla Marina. Nello stesso momento, al Labophase prosegue lo scontro tra Zoro e Rob Lucci, il quale sta utilizzando il risveglio del suo frutto.

I riflettori di ONE PIECE 1093 tornano su Kizaru, il quale prima di annegare nell'oceano si trasforma in luce per tornare a Egghead. Diversi cloni luminosi si lanciano all'attacco di Rufy, che per contrastarli si lascia scappare l'originale. Borsalino è arrivato nella sala controllo alla ricerca del Dr. Vegapunk.

Sfruttando il caos della battaglia, tuttavia, lo scienziato è riuscito ad allontanarsi giusto in tempo con il suo Vegatank. Nel tentativo di salvare Bonney, Vegapunk ordina ai Pacifista Mark III di ignorare gli ordini di Kizaru e attaccare i Marines. Il capitolo si chiude con San Jaygarcia Saturn monitora la situazione con fare minaccioso. Dopo una settimana di pausa, negli spoiler di ONE PIECE 1094 osserviamo in anteprima il suo intervento.