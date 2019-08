ONE PIECE: il doppiatore di Franky parla degli speciali della serie

I progetti legati alla saga scritta e disegnata da Eiichiro Oda sono numerosi, tra questi il più atteso dai fan è sicuramente il film Stampede, soprattutto dopo il recente annuncio della fine dei lavori su ONE PIECE: Stampede. Patrick Seitz, intervistato da ComicBook, dice la sua sugli speciali della serie.

Nei piani di Toei Animation infatti oltre alle avventure spin-off è presente la volontà di voler raccontare in un modo più facilmente digeribile per i nuovi fan i primi archi narrativi dell'anime. Ecco cosa ne pensa a la voce del cyborg Franky: "Penso che sia un'idea fantastica. Per un'opera lunga e in costante mutamento come ONE PIECE non c'è niente da perdere nel poter offrire ai fan dei recap. Penso che sia una buona idea, inoltre se non vuoi guardare il riassunto puoi anche saltarlo, questo vale soprattutto per tutti quelli che possono storcere il naso di fronte a questa idea, se non volete guardare i riassunti perché non ne avete bisogno potete anche non farlo"

Con più di 20 anni di serializzazione, il manga con protagonista Rufy e la sua ciurma è ormai giunto al volume 93, se non lo avete ancora letto ecco le nostre anticipazioni dell'ultimo capitolo di ONE PIECE.