ONE PIECE: il doppiatore inglese di Franky parla dei vent'anni della serie

ONE PIECE, la serie tratta dall'opera scritta da Eiichiro Oda, ha quasi superato i comics di Batman in termini di vendite. Durante l'Anime Expo 2019, il doppiatore inglese di Franky, importante membro della ciurma di Cappello di Paglia, ha parlato di questo e di altri dettagli durante un'intervista rilasciata ai microfoni di Comicbook.

Alla domanda del giornalista: "L'anime di ONE PIECE sta per celebrare il suo ventesimo anniversario e tu sei una parte di questo progetto da ormai molto tempo. Volevo chiederti, da professionista e da fan, cosa significa per te questo traguardo?", Patrick Seitz ha risposto: "Mi sembra incredibile, addirittura vent'anni. Adesso che ci penso, l'anime va avanti dal periodo in cui ho iniziato a fare il doppiatore. Avevo 21 anni all'epoca e non sapevo neanche dove mi trovavo, sono cambiate così tante cose.. eppure l'anime già andava in onda".

Sempre durante l'Anime Expo, Seitz ha parlato del manga e del recente arco narrativo: "ONE PIECE ormai è un culto, uno degli anime più famosi al mondo. Purtroppo non ho mai trovato il tempo di leggere il manga, ma ogni tanto guardo qualche scena in giapponese, per sapere cosa mi troverò davanti. Il doppiaggio inglese è ancora molto indietro, ci vorrà tempo prima di arrivare all'arco narrativo di Wano. Credo che la longevità dell'opera non sia un problema. Finché si ha una bella storia da raccontare, penso che si debba proseguire. Noi come sempre daremo il nostro meglio". A testimoniare la grandezza dell'opera, tra l'altro, c'è anche il recente accordo preso con Puma, in vista del debutto di ONE PIECE: Stampede.

Patrick Seitz ha una lunga carriera da doppiatore, ed ha preso parte ad alcuni dei più grandi progetti degli ultimi anni, come One-Punch Man, My Hero Academia, Le bizzarre avventure di JoJo e Justice League Action.

E voi cosa ne pensate? State ancora seguendo la serie? Fatecelo sapere con un commento. Vi ricordiamo che il manga di ONE PIECE si sta avvicinando al capitolo 1000, e che l'ultimo capitolo, il 951, ha regalato ai fan una delle battaglie più belle degli ultimi tempi.