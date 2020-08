ONE PIECE: il doppiatore di Shanks si allontana dalle scene per problemi di salute

Nelle ultime ore un report proveniente dal Giappone ha comunicato che, uno dei doppiatori più in vista del panorama dell'animazione - Shuici Ikeda - si prenderà un periodo di stop a causa del suo precario stato di salute.

Nello specifico, il doppiatore lascerà temporaneamente il suo ruolo nell'anime di Gundam. L'artista era al lavoro su un progetto concernente la storia dei Gunpla ma, come afferma Oricon News, non sarà in grado di terminare la sua parte per via di problemi di salute ancora indefiniti.

Shuichi Ikeda è un nome altisonante nel mondo dell'animazione nipponica, avendo lavorato su prodotti come ONE PIECE (in veste di Shanks), Gundam (Chair), Detective Conan (Shoici Akai). Nonostante sia conosciuto prettamente per ruoli di questo tipo, il doppiatore annovera nel suo curriculum diversi ruoli in produzioni live-action, ricordiamo soprattutto le pellicole Where Spring Comes Late e Gokumontō.

Per il momento non sappiamo quanto sarà esteso il periodo di pausa di Ikeda, tuttavia ci auguriamo che possa ristabilirsi al più presto per ritornare al lavoro sui suoi progetti e stupirci ancora una volta con le sue brillanti interpretazioni.

ONE PIECE: arriva una splendida collezione di abiti da sposa, il primo è ispirato a Nami. A quanto pare, la nuova opening di ONE PIECE rivelerebbe un traditore tra le fila dei pirati.