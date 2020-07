ONE PIECE: i doppiatori di Luffy e Usopp celebrano il 23esimo anniversario del manga

La popolarità di ONE PIECE è esplosa non solo per le indubbie qualità dell'opera cartacea, ma anche grazie alla bontà dell'adattamento animato, capace di raggiungere un pubblico notevolmente più vasto.

Se da una parte la Toei Animation ha realizzato un buon lavoro nel portare in vita l'epopea piratesca di Eiichro Oda, dall'altra sarebbe ingiusto non riconoscere ai doppiatori una parte del merito nel successo della serie animata.

Nelle scorse ore, le voci di Luffy e Usopp - Mayumi Tanaka e Kappei Yamaguchi - hanno condiviso su Twitter una foto che li ritrae insieme, mentre indossano la ormai imprescindibile mascherina protettiva per lo svolgimento delle sessioni di doppiaggio.

Il messaggio in didascalia all'immagine celebra la ricorrenza del ONE PIECE Day, che ha segnato il 23esimo anniversario del manga sulle pagine di Weekly Shonen Jump. Il manga rappresenta una vera istituzione della rivista, e solo pochi altri titoli sono riusciti ad avvicinarvisi in termini numerici, il pensiero va ovviamente a Demon Slayer.

Ci si chiede spesso come sarà possibile in futuro sostituire un'opera del calibro di ONE PIECE, fondamentale per gli equilibri di Shonen Jump. Negli ultimi anni stiamo assistendo a dei titoli interessanti - Chainsaw Man, Act Age, Jujutsu Kaisen ne sono un esempio - tuttavia nessuno di questi sembra condividere la folle ambizione creativa di un titolo come ONE PIECE, in grado di trainare la rivista e rapire i cuori dei lettori per un lasso di tempo di oltre 20 anni.

