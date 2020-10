ONE PIECE: i doppiatori di Zoro e Rufy si scambiano i ruoli, ecco il risultato!

La rimpatriata tra Rufy e Zoro mostrata nell'episodio 897 di ONE PIECE è stata senza dubbio una delle scene più apprezzate dai fan della serie, che attendevano il ricongiungimento dei due da diversi anni. Oggi, un anno dopo lo straordinario evento, i due doppiatori ufficiali hanno deciso di riproporre la scena con un piccolo twist.

In calce potete dare un'occhiata al video pubblicato da Toei Animation, in cui Mayumi Tanaka e Kazuya Nakai, voci di Rufy e Zoro, tornano in cabina di doppiaggio scambiandosi le parti. Sentire il protagonista con la voce dello spadaccino fa tutto un altro effetto, e migliaia di fan Reddit hanno commentato apprezzando la straordinaria originalità del cast.

La serie anime di ONE PIECE sta procedendo senza intoppi, ed è da poco stato tramesso l'episodio 945. Il cast ha recentemente confermato che al momento il Covid non sta rallentando i lavori, e di conseguenza l'episodio 946 uscirà puntualmente domenica 18 ottobre. Il manga, d'altro canto, ha avuto qualche problema in più, visto che due settimane fa Oda aveva optato per una pausa a causa di problemi di salute. Fortunatamente il mangaka si è ripreso, e il capitolo 992 è stato pubblicato regolarmente poche ore fa.

