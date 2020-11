ONE PIECE: la doppiatrice di Rufy ha paura di morire prima della fine dell'anime

ONE PIECE rimane sempre sulla cresta dell'onda nonostante la produzione ventennale alle spalle. Come ogni settimana, vanno avanti sia la versione manga scritta da Eiichiro Oda che quella anime preparata da Toei Animation, insieme a tutti i vari interpreti tra animatori, sceneggiatori e soprattutto i doppiatori.

Tra questi ultimi c'è Mayumi Tanaka, storica doppiatrice di Rufy. Il ruolo risale ovviamente all'inizio dell'anime, quindi al 1999, sono quindi ben 21 gli anni di carriera in ONE PIECE per questa ormai leggendaria doppiatrice. Ma a differenza di altri ruoli nella produzione, un doppiatore è più difficile da sostituire a causa dell'affetto dei fan verso una determinata accoppiata che li ha accompagnati per anni. Ed è proprio di questo che ha parlato Mayumi Tanaka in una recente intervista.

"Non avrei mai pensato che ONE PIECE sarebbe durato così a lungo. Ogni anno Oda mi diceva 'Mayumi-san, finirà in una decina d'anni'. Non so se sarò viva quando ONE PIECE finirà... se dovessero scegliere un rimpiazzo ora, allora forse i fan di ONE PIECE riusciranno ad accettarlo (quando morirò)". Parole che possono essere interpretate in vari modi, ma poi la discussione verte su un possibile sostituto. "Ho chiesto a mio figlio e lui mi ha risposto: 'Un sostituto per Rufy? Mmm... Nozawa Masako-san (la doppiatrice di Goku)'. Ma lei ha venti anni più di me! Sarebbe inutile!".

Sicuramente la fine di ONE PIECE è ancora lontana. Se stiamo parlando di almeno cinque anni per il manga, secondo le parole di Eiichiro Oda, allora per l'anime ci vorranno almeno uno o due anni in più. Per questo Mayumi Tanaka potrebbe completare il suo ruolo come voce di Rufy anche sui 75 anni. Sarebbe davvero dura immaginare un Rufy con una voce giapponese diversa ormai.