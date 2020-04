ONE PIECE: la doppiatrice di Rufy risponde all'iniziativa #iorestoacasa con un buffo video

Anche il Giappone sta vivendo un periodo molto delicato, da quanto il Primo Ministro ha annunciato lo stato d'emergenza. A seguito dell'ordinanza, è immediatamente approdata anche nel Sol Levante l'iniziativa "#iorestoacasa", a cui hanno partecipato persino opere dal fortissimo impatto mediatico come ONE PIECE.

La minaccia del Covid-19 ha richiesto lo sforzo da parte di tutto il mondo per contrastarne la diffusione, approfittando persino della potenza della cultura per invitare più persone possibili a restare a casa. Dopo un primo messaggio a tema ONE PIECE per "sconfiggere il Coronavirus", è stata chiamata in causa la celebre doppiatrice di Rufy, nonché di Crilin in Dragon Ball Super, Mayumi Tanaka.

La voce del capitano della ciurma dei Mugiwara, dunque, ha pubblicato un video che è stato subito riportato dal profilo Twitter ufficiale dell'opera di Eiichiro Oda, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia. Nella breve clip in questione, la doppiatrice si destreggia nel far saltare in aria alcuni cerchi colorati in un buffo gioco da esibizionista. Ad ogni modo, il video è stato notevolmente apprezzato dai fan di tutto il mondo, complice anche l'invito a restare a casa in questo periodo di estrema difficoltà.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'esilarante messaggio della doppiatrice di Rufy? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto, ma non prima di aver dato una lettura al capitolo 977 di ONE PIECE.