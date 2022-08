ONE PIECE, la doppiatrice di Rufy sa già quando si ritirerà: ecco quando accadrà

Ci sono doppiatori che, pur lavorando a tanti ruoli, inevitabilmente rimangono strettamente legati a un personaggio. Non può non succedere una cosa simile quando questo personaggio è uno dei più famosi al mondo, protagonista del manga dei record. Stiamo parlando di Mayumi Tanaka, voce di Rufy in ONE PIECE.

Mayumi Tanaka doppia Rufy da tanti anni, e il rapporto che c'è tra il personaggio fittizio e la doppiatrice è unico, paragonabile forse soltanto a quello che ha Masako Nozawa con Goku. Tanaka avrà ancora lavoro per tanti anni, considerato che il manga di ONE PIECE non finirà prima di altri tre o cinque anni secondo le stime di Eiichiro Oda, e l'anime non sarà di certo da meno, anzi. Tuttavia la doppiatrice ha le idee chiare sul cosa fare dopo.

In una recente intervista, Mayumi Tanaka ha dichiarato che si ritirerà quando finirà ONE PIECE e quindi quando finirà il suo ruolo con Rufy. Tanaka, classe 1955, ha 67 anni e potrebbe dover doppiare il suo personaggio fino ai 73-74 anni. Ovviamente ci vorrà ancora del tempo prima che giunga quel momento e potrebbe ancora decidere di prendere spunto dalla doppiatrice di Goku, ancora in attività nonostante i 20 anni d'età in più.

La conclusione di ONE PIECE sarà in ogni caso un momento catartico, non soltanto per i fan ma anche per chi ci ha lavorato per tanti anni.