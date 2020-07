ONE PIECE: quella volta che la doppiatrice di Rufy urlò in un ristorante tristellato

Molte volte, soprattutto nei casi in cui un attore tende a lavorare a un determinato progetto per tanti anni, può capitare che uno dei ruoli prenda il sopravvento sulla propria personalità, come accaduto qualche tempo fa all'iconica doppiatrice di Rufy in ONE PIECE, Mayumi Tanaka.

Non è la prima volta che Tanaka si lascia andare a siparietti esilaranti, come quella volta in cui confuse la voce di Rufy con quella di Crilin. A raccontare l'ennesimo aneddoto sull'iconica doppiatrice è stato Kohei Tanaka, celebre compositore giapponese nonché l'autore di gran parte della colonna sonora di ONE PIECE, attraverso un cinguettio diffuso in rete che qui segue:

"Una volta mi recai in un ristorante di sushi tristellato a Ginza insieme a Mayumi Tanaka. Improvvisamente, si alzò dalla sedia e urlò "ASCOLTATEMI TUTTI! VOI SIETE MIEI COMPAGNI!!". I presenti allora, alzando le mani al cielo, si rivolsero a Tanaka-san urlando "SIIIII". In quel momento ho pensato che ormai le persone in generale -anche al di fuori dai fan di anime e manga- conoscono l'iconica voce di Rufy e rispondono a tono. ONE PIECE è davvero incredibile. Anzi, il capitano è incredibile!"

Un aneddoto particolarmente esilarante, ma che sottolinea l'affetto che Mayumi Tanaka prova nei riguardi del capolavoro di Eiichiro Oda, nella fattispecie per il suo iconico protagonista. E voi, invece, cosa ne pensate di questo buffo episodio? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto. Ma a proposito di ONE PIECE, avete visto la scena del bagno tra Nami e Robin?