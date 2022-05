ONE PIECE: la doppiatrice Tanaka celebra il compleanno di Luffy con una speciale torta

Il 5 maggio è una data molto importante per gli appassionati di ONE PIECE essendo il compleanno di Monkey D. Luffy, e ovviamente la community e alcune personalità del settore non mancano mai occasione per celebrarlo. La stessa Mayumi Tanaka, storica doppiatrice del protagonista, ha deciso di festeggiare mangiando una torta alquanto particolare.

Dopo le numerose celebrazioni fatte dagli appassionati, non poteva mancare un omaggio da parte di Tanaka, diventata ormai una vera e propria celebrità nel settore e spesso presente durante eventi speciali dedicati alla serie. Dalle foto riportate in calce alla notizia si nota come la doppiatrice abbia partecipato ad una simbolica festa di compleanno di Luffy, mangiando una fetta della Gum Gum Fruit Cake, nata dalla collaborazione tra la serie e Cakejp.

Come potete vedere la torta appare esteticamente identica al Frutto del Diavolo mangiato dal protagonista, e rivelatosi solo di recente di tipo Zoo Zoo mitologico modello Nika, Dio del Sole dal quale Luffy sembra aver ereditato poteri e capacità incredibili, come mostrato durante lo scontro con l’Imperatore Kaido. Per concludere vi lasciamo agli spoiler del capitolo 1049 di ONE PIECE, che arriverà domenica 15 maggio 2022 su Manga Plus, e ad uno splendido cosplay di Boa Hancock.