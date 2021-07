ONE PIECE: un doppio cosplay di Nami con l'abito di Whole Cake Island e in costume di Anya

Uno dei primi individui che Monkey D. Rufy ha incontrato nel corso del suo viaggio e che si sono aggregati alla sua ciurma di pirati è la navigatrice Nami, uno dei personaggi più apparsi nel manga di ONE PIECE.

Essendo apparsa fin dagli inizi di ONE PIECE, Nami si è mostrata in tanti outfit diversi. Il suo armadio è molto vasto e a seconda dell'isola si veste di conseguenza. Costumi da bagno, abiti lunghi ed eleganti, top e pantaloni: abbiamo visto Nami con tutta questa varietà.

La cosplayer Anya iChios ha deciso di calarsi nei panni della navigatrice di ONE PIECE, prendendo a riferimento non una ma due versioni della ragazza. Il primo cosplay di Nami che vediamo in basso è dedicato a Whole Cake Island, quindi con la ragazza che indossa un vestito rosso e bianco. Il post in basso contiene tre foto dove Nami sprizza felicità con un calice in mano. In particolare questo è stato apprezzato visti i quasi 10000 like raccolti.

Il secondo cosplay di Nami invece è in costume da bagno. Ripresa su una spiaggia tailandese, la cosplayer ha indossato un costume molto colorato e dove si intravede anche il tatuaggio sul braccio sinistro. Cosa ne pensate?

C'è anche un cosplay di Nami vestita come Rufy diventato virale.