ONE PIECE e il doppiogioco di Caribou: a chi obbedisce il malvagio pirata?

Da parecchio tempo è presente in ONE PIECE il pirata Caribou, ex capitano della ciurma con il suo stesso nome. Insieme al fratello ormai scomparso Coribou, era un flagello per le isole della prima parte della Rotta Maggiore. Ma con le mini avventure e la saga di Wano, il suo è diventato un ruolo di secondo piano, ma da non sottovalutare.

Caribou è ricomparso alla fine della saga di Wano, sfruttando un passaggio offerto da Rufy sulla Thousand Sunny. Non fa parte della ciurma, ma ha sentito le loro conversazioni sugli eventi recenti e ha quindi delle informazioni importanti da dare. Ma a chi? Chi è il padrone di Caribou in ONE PIECE?

Per ora, Caribou capelli bagnati è un pirata che non ha mostrato una chiara affiliazione. Però è chiaro che obbedisce a qualcuno, che potrebbe essere Barbanera. L'imperatore è uno degli ultimi pezzi grossi del Nuovo Mondo che non si farebbe scrupolo a utilizzare una personalità malvagia come quella di Caribou.

Un altro pirata che però non avrebbe problemi a sfruttare le capacità di infiltrazione di Caribou è Crocodile. L'ex membro della flotta dei sette ha dimostrato che non si farebbe scrupoli per nulla e che ha tanti soldi per ricrearsi un impero. Non sembrano esserci altre persone all'orizzonte in grado di tenere per le redini Caribou, a meno che non ci sia qualcuno nel mondo criminale che ha più potere di quanto si sappia al momento.

In futuro l'isola di Egghead potrebbe rivelare tante cose, tra cui la risposta a questa domanda.