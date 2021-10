ONE PIECE: sono stati i Draghi Celesti a massacrare i Lunariani?

Oda ha creato un universo vasto e ricco di personaggi, con una lore profonda e intricata che ancora deve essere sviscerata appieno. A Onigashima, in uno degli ultimi capitoli di ONE PIECE, è stata rivelata la razza di King, un segreto che sembra molto importante considerato quanto il mangaka ci abbia costruito sopra anche una minitrama con Big Mom.

Ancora niente è stato raccontato dei lunariani in ONE PIECE, con qualche piccolo dettaglio confermato tra il databook Vivre Card e i capitoli. Sappiamo che i lunariani vivevano sulla Red Line ed era un popolo capace di manipolare il fuoco. Il clan era quasi leggendario, eppure è completamente sparito salvo King, unico esponente per ora rimasto in vita e quindi bersagliato dall'imperatrice.

Ma come mai sono spariti i Lunariani? La loro presenza sembra essere leggendaria e, pertanto, potrebbe risalire anche ai Cento Anni di Vuoto o a tempi precedenti, quando i Draghi Celesti ancora non esistevano. Una razza così forte può aver perso soltanto contro degli esseri ancora più forti e numerosi e, considerata la loro patria, è possibile che siano stati eliminati dai primissimi Draghi Celesti e il neonato Governo Mondiale per mettere al sicuro l'intera Red Line.

C'è anche la possibilità che Mary Geoise, il palazzo situato sulla Red Line, sia una delle vecchie città dei lunariani poi conquistata dal Governo Mondiale per cederla agli antenati di Im-sama e dei primi Draghi Celesti. Un aspetto di ONE PIECE sicuramente interessante e che potrebbe collegarsi a qualche altra trama in futuro.