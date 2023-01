ONE PIECE, draghi e rivalsa: svelati i titoli dei prossimi episodi dell'anime

Finalmente la programmazione di ONE PIECE torna ad essere regolare dopo la consueta pausa per le festività. Ovviamente, come di consueto, non possiamo non rimandare l'appuntamento con i titoli dei prossimi episodi dell'anime che preannunciano tanta azione e colpi di scena sbalorditivi.

Il 2023 dovrebbe essere un anno straordinario per ONE PIECE visto che i rumors in rete parlano di un ulteriore incremento al livello tecnico messo in campo da parte della produzione e che dovrebbe iniziare a farsi vedere nei prossimi mesi. Ad ogni modo, nel frattempo, ci attendono un paio di episodi che lasceranno gli spettatori col fiato sospeso. Yonkou Production ha rivelato così i titoli delle puntate che ci aspettano questo mese e che qui seguono:

Episodio 1047: "Sorge l'Alba! La Rabbia del Drago Color Pesca!"

Episodio 1048: "Verso il Futuro! Yamato e il Giuramento del Grande Spadaccino"

Episodio 1049: "Rufy si Erge! La Rivincita Contro il Re delle Bestie"

Episodio 1050: "Due Draghi Insieme! La Decisione di Momonosuke!"

I titoli preannunciano grandi avvenimenti, li stessi che ancora una volta contribuiscono a rendere ONE PIECE l'anime più seguito come dimostrano i dati condivisi da TV Time sul 2022. E voi, invece, quale di queste puntate vi interessa maggiormente? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.