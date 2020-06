ONE PIECE, Dragon Ball e altri anime ottengono nuovi set Ichiban Kuji, tutte le novità

Ottime notizie per tutti i collezionisti della penisola perché pochi istanti fa, è stato confermato che arriveranno presto in Italia quattro nuovi set Ichiban Kuji con in palio diversi premi a tema ONE PIECE, My Hero Academia, Dragon Ball ed Evangelion.

Nel caso in cui non conosceste la lotteria Ichiban Kuji vi ricordiamo che potete dare un'occhiata all'approfondimento pubblicato sulle nostre pagine tempo fa, in cui vi spieghiamo per filo e per segno il funzionamento di questo particolare "lotto" giapponese. In breve comunque, l'Ichiban Kuji può essere descritto come una lotteria dove, con l'acquisto di uno dei biglietti messi a disposizione, si può vincere uno dei tanti premi elencati. Il biglietto ha un costo fisso di 14 euro, ma il valore di alcuni premi può superare tranquillamente i 60.

In questo caso sono stati presentati quattro nuovi set:

IK57080 - MY HERO ACADEMIA FIGHTING HEROES FEAT SMASH RISING (80 biglietti disponibili)

IK57081 - DRAGON BALL SUPER SAIYAN BATTLE (80 biglietti)

IK57126 - EVANGELION 2020 (60 biglietti)

IK57147 - ONE PIECE PROFESSIONALS (80 biglietti)

I biglietti di questi Ichiban Kuji saranno acquistabili da fine giugno/inizio luglio nei seguenti negozi:

Abruzzo

Games Academy Pescara (PE)

Calabria

Oro Jackson Comics (CZ)

Campania

Cerberus (CE)

Funside Marcianise (CE)

Stregomics (BN)

Kaboom Salerno (SA)

Emilia-Romagna

Alessandro Libreria (BO)

Games Academy Bologna (BO)

Magia del Fumetto (BO)

Kazuma (FC)

Eternauta Ravenna (RA)

Games Academy Piacenza (PC)

Games Academy Reggio Emilia (RE)

Lazio

Jaku Toys Fumetteria (RM)

Karma Komix (RM)

Magic World (RM)

XGames (RM)

Lombardia

Ko-Hi Coffee and Comics (BG)

Comix Revolution Bergamo (BG)

Games Academy Bergamo (BG)

Games Academy Brescia (BS)

Games Academy Desenzano (BS)

Games Academy Villanuova (BS)

Funside Elnos (BS)

Games Academy Legnano (MI)

Funside Milano (MI)

Funside Vimercate (MB)

Piemonte

Fumetti Store (AT)

Bomber Comics (TO)

Puglia

Froomics (LE)

Sardegna

Games Academy Cagliari (CA)

Sicilia

Games Academy Palermo (PA)

Games Academy Messina (ME)

Trentino-Alto Adige

Fumetteria tra le nuvole (TN)

Tana delle Tigri (BZ)

Umbria

Delirio About Comics (TR)

Valle D’Aosta

Games Academy Aosta (AO)

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che in alcuni negozi sono ancora disponibili i biglietti dell'apprezzatissimo primo set dedicato a Dragon Ball lanciato lo scorso maggio.