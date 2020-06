ONE PIECE e Dragon Ball protagonisti della nuova linea di orologi G-Shock

Il successo dei nuovi orologi CASIO dedicati a Neon Genesis Evangelion non è certo passato sotto i radar, convincendo diverse aziende a proporre più prodotti in collaborazione con gli anime. Proprio a questo proposito, nella giornata di ieri G-Shock ha deciso di presentare una nuove linea di orologi dedicata, udite udite, a ONE PIECE e Dragon Ball.

Entrambi i pezzi da collezione presentano un diametro di circa cinque centimetri e mezzo ed un peso di 70 grammi, e vengono definiti "estremamente resistenti agli urti e all'acqua". Degli orologi indistruttibili proprio come gli eroi a cui si ispirano, pronti ad essere lanciati sul mercato nel mese di agosto per 26.400 yen l'uno (circa 220 euro).

Il G-Shock di ONE PIECE è di colore nero, con dettagli in rosso e bianco. Il quadrante secondario mostra il cappello di paglia del protagonista, mentre a ore 3 è presente la scritta "Wanted". Il pezzo di Dragon Ball è invece prevalentemente arancione con dettagli in nero, mostra una Sfera del Drago nel quadrante secondario e il simbolo Z a ore 3. Entrambi gli orologi dispongono di funzioni secondarie come cronometro e sveglia.

E voi cosa ne pensate? Vi piacciono? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Sempre per rimanere in tema ONE PIECE poi, vi ricordiamo che pochi istanti fa sono stati pubblicati gli spoiler del capitolo 983.