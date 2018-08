ONE PIECE e Dragon Ball Super: Broly si incontrano nel nuovo promo di Toei Animation

Si direbbe che Toei Animation le stia studiando proprio tutte per pubblicizzare l’uscita di Dragon Ball Super: Broly, lungometraggio d’animazione che esordirà in Giappone a dicembre. Dopo l’inquietante statua parlante di Freezer, il colosso nipponico ha addirittura realizzato un mash-up fra Dragon Ball e ONE PIECE! Tutti i dettagli dopo il salto.

Visionabile in calce all’articolo, il nuovo promo dura soltanto sei secondi, un lasso di tempo comunque sufficiente per strappare un sorriso a tutti i fan delle due opere sopramenzionate. Trasmesso subito dopo la messa in onda dell’episodio 851 di ONE PIECE, in cui Monkey D. Luffy ha finalmente dato inizio al tanto atteso combattimento col potente Charlotte Katakuri, il filmato propone un brevissimo scambio di battute fra il pirata di gomma e l'eroe Son Goku.

Luffy : “Lascio a te quest’inverno, Goku!”

: “Lascio a te quest’inverno, Goku!” Goku: “Sì! Ci penso io, Luffy.”

Come menzionato in apertura, il messaggio di Luffy si riferisce naturalmente all’imminente ritorno di Goku e di Dragon Ball Super, che continuerà ufficialmente con l’uscita della nuova pellicola dedicata a Broly: il canonico Super Saiyan Leggendario del Settimo Universo.



È probabile che il breve scambio di battute si riferisca anche al fatto che nessun prodotto legato a ONE PIECE, quest’anno, approderà nel sale cinematografiche nipponiche. Come annunciato solo qualche giorno fa, il quattordicesimo film ispirato al manga di Eiichiro Oda verrà rilasciato soltanto nel corso dell’estate del 2019.

In attesa di poter vedere finalmente le suddette pellicole, cosa ne pensate del video visionabile di seguito? Non trovate anche voi che sia una trovata tutto sommato simpatica?