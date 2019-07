ONE PIECE e Dragon Ball Super condividono la stessa opening?

L'arrivo di Tatsuya Nagamine, regista di Dragon Ball Super, ha portato aria fresca nello staff dell'anime di ONE PIECE. Il prodotto di Toei Animation ha deciso di rinnovarsi in occasione di uno degli archi preannunciato come tra i più spettacolari della serie, quello di Wanokuni, che vedrà affrontarsi Monkey D. Rufy e Kaido delle Cento Bestie.

I fan hanno già apprezzato tantissimo il primo episodio di ONE PIECE dedicato a questa nuova saga, tra animazioni e opening sbalorditiva. Tuttavia, proprio in quest'ultima, c'è qualcuno che ha notato un particolare non da poco. Infatti, l'utente Twitter @kmrryuki ha postato sulla sua pagina una curiosa somiglianza tra l'opening 22 di ONE PIECE e la seconda opening di Dragon Ball Super.

Come potete vedere in calce, gli ultimi secondi delle due sigle di apertura hanno un pattern estremamente simile: il protagonista, Goku o Rufy, lancia in aria un oggetto e poi si ricongiunge ai compagni. Per Goku naturalmente è una delle sfere del drago, mentre per Rufy il cappello di paglia. È possibile che molti membri dello staff abbiano deciso di ispirarsi a Dragon Ball Super, magari anche sotto consiglio del regista Tatsuya Nagamine. Cosa ne pensate della nuova sigla di apertura di ONE PIECE?