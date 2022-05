Da ONE PIECE a Dragon Ball Super : il dominio di Star Comics nelle classifiche di vendita

Il Napoli Comicon 2022, così come altre fiere del genere, rappresenta un’occasione perfetta per molte case editrici di portare e vendere le ultime novità direttamente dai loro stand, e per Star Comics l’evento ha fatto registrato un incremento impressionante nella vendita di alcuni volumi, tra i primi libri più acquistati della settimana.

Oltre a diversi annunci riguardo le prossime aggiunte al catalogo manga, la casa editrice ha deciso di far debuttare proprio nei giorni della fiera l’attesissimo volume 100 di ONE PIECE, sia nella versione regolare che nella preziosa celebration edition. Ed è stata proprio quest’ultima versione a far registrare delle vendite record, diventando nell’ultima settimana il libro più venduto secondo la classifica stilata da Robinson, inserto culturale del quotidiano Repubblica, pubblicato ogni sabato.

È stata la pagina ufficiale di Star Comics a celebrare l’incredibile risultato tramite il post riportato in calce alla notizia, dove al quinto posto si nota anche il volume 16 di Dragon Ball Super, pubblicato qualche giorno prima dell’apertura del Napoli Comicon 2022. Diteci cosa ne pensate di questi risultati lasciando un commento qui sotto.

Ricordiamo infine che Eiichiro Oda ha dedicato un'illustrazione ai fan italiani per celebrare la vittoria del premio alla carriera assegnatogli al Comicon, e vi lasciamo ai primi spoiler del capitolo 1048 di ONE PIECE.