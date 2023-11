ONE PIECE: Dragon quando si è fatto il tatuaggio? Ora c'è un periodo

Ci sono tanti misteri da rivelare nel manga di Eiichiro Oda, e uno di queste è la verità sulle famiglie con la D, e tra queste c'è la famiglia Monkey. Il suo esponente più famoso e Rufy, il protagonista di ONE PIECE, ma c'è anche Garp che non è di certo un personaggio con un'aura misteriosa. Diversa la situazione di Monkey D. Dragon.

Presentato in una delle prime fasi di ONE PIECE, è uno dei personaggi più famosi e importanti del manga, seppur sia stato raffigurato pochissime volte dal mangaka. Le sue comparse stanno però diventando sempre più frequenti e importanti, e così si sta iniziando a delineare un quadro più chiaro su di lui. Dragon è un ex marine che ha deciso di percorrere un'altra strada, quella del rivoluzionario, del combattente della libertà, e uno dei suoi tratti caratteristici e il suo tatuaggio sul lato sinistro del volto.

Dragon quando si è fatto quel tatuaggio? Infatti, il personaggio non l'ha avuto sempre, ma la realizzazione è avvenuta soltanto in tempi recenti, e un indizio l'ha dato ONE PIECE 1097. Durante il racconto della vita di Kuma Bartholomew, è emerso che Dragon era il capo dei combattenti della libertà e che questi si sono trasformati, 20 anni prima dell'inizio della storia, nell'Armata Rivoluzionaria odierna. All'epoca Dragon non aveva ancora il tatuaggio. Passano poi otto anni, arrivando quindi a 12 anni prima dell'inizio della storia, quando Rufy era già nato e con quattro anni sulle spalle, e Dragon ha il tatuaggio. Ciò è confermato sia dal momento in cui ha saputo che Jinney è stata rapita sia dal fatto che in quello stesso anno salvò Sabo.

Quindi, Dragon si è fatto il tatuaggio tra i 35 e i 47 anni, che stringe di molto il periodo e le motivazioni di questa scelta.