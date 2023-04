ONE PIECE: Dragon, il più ricercato del mondo, nella figure di New Century

Sebbene si sappia ancora poco sulle sue reali capacità sul campo di battaglia, Monkey D. Dragon ricopre un ruolo fondamentale nel gioco di potere nell’universo di ONE PIECE. Considerato l’uomo più ricercato del mondo, Dragon potrebbe rivelarsi centrale anche nella saga finale della serie, e prima del suo intervento ecco una sua nuova figure.

Nella saga di Egghead, infatti, Eiichiro Oda ha inserito moltissimi eventi per porre le basi di alcuni degli scontri più rilevanti che si combatteranno in vista dell’epica conclusione, e in particolare uno tra questi potrebbe scatenare l’intervento diretto di Dragon stesso. Dopo il caos scaturito per aver ucciso il sovrano Nefertari Cobra, Sabo, capo di stato maggiore dell’armata, si è recato a Lulucia, solo per assistere in prima persona alla disintegrazione dell’isola ordinata da Im in persona.

Una svolta che porterà Dragon sempre più vicino ad affrontare direttamente il Governo Mondiale, e aspettando di vederlo in azione, e magari al fianco del figlio Monkey D. Luffy, gli artisti di New Century hanno presentato una sua nuova figure, in arrivo nel corso della seconda parte del 2023. Rappresentato rispettando il design originale, con la singolare fascia sulla gamba e la camicia militare, Dragon appare serio e deciso, col ghigno di sfida che ha caratterizzato le sue prime apparizioni nella serie.

Per chi fosse interessato ad acquistarla, la figure è già prenotabile al prezzo di 180 euro. In conclusione, vi lasciamo alle dichiarazioni di Eiichiro Oda riguardanti la ciurma in cui vorrebbe trovarsi tra i tantissimi equipaggi presentati finora, e alle prime immagini del capitolo 1080 di ONE PIECE, in arrivo su MangaPlus domenica 9 aprile 2023.